Acqua e salute: con la ratifica del protocollo Oms/Unece una nuova alleanza del Paese per la prevenzione. Da domani un convegno organizzato da Iss-Censia

Nell’attuale crisi idrica, alimentata da cambiamenti ed eventi climatici estremi, inquinamento globale e perdita di biodiversità pone più a rischio la salute delle persone, l’Onu ha richiamato i governi a trattare l’acqua come una priorità di sicurezza sanitaria e non solo ambientale. Con la ratifica del protocollo Oms/Unece (United Nations Economic Commission for Europe) su “Acqua e Salute” sancita dal voto del Senato lo scorso 31 marzo l’Italia fa un passo fondamentale nel considerare l’acqua come una priorità di sicurezza sanitaria e non solo ambientale, ma in decenni di lavoro ha già anticipato molti obiettivi ed azioni contenuti nel protocollo, a partire dall’integrazione strutturale tra tutela della salute, gestione delle risorse idriche e lotta ai cambiamenti climatici. Se ne discuterà da domani, a Roma, al convegno internazionale “Italian Ratification of the Who/Unece Protocol on Water and Health”, organizzato da Iss-Censia e Regione Abruzzo fino al 17 aprile. L’evento è una prima occasione di incontro ad un primo tavolo tecnico di stakeholder, possibile nucleo di una Commissione nazionale permanente su Acqua e Salute, funzionale a coordinare gli obiettivi e le azioni in ambito nazionale in tema di acqua e salute.

“La moderna visione di One Water riflette, da un lato, l’approccio di complessità e di prevenzione integrata che ispira la One Health e, dall’altro, richiama l’oggettiva e scientifica unicità della matrice acqua nel tempo e nello spazio, in un ciclo in cui l’uomo ne consuma la qualità e, in molti casi, ne compromette sostenibilità ed equità d’uso – afferma Rocco Bellantone, presidente dell’Iss -. È insieme un concetto culturale più profondo, che ci porta a riconoscere l’acqua come risorsa unica e insostituibile: possiamo scegliere quali forme di energia adottare o quali strategie alimentari pianificare per il pianeta, ma non abbiamo alternative per l’approvvigionamento idrico, essenziale per sostenere la vita, i diritti umani e gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /