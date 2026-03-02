Pastorale sociale: don Bignami (Cei), “stare insieme cambia radicalmente tutto”. In arrivo “Percorsi di pace”

(Foto CEI)

“Quello che vi portate a casa e che vi consegniamo è proprio questo: le relazioni. Se non partiamo dalle relazioni che tessiamo giorno dopo giorno, possiamo anche parlare di pace, ma sono questi legami che ci rendono particolarmente ricchi e capaci di trasmettere il dono di Dio dentro la storia”. Così don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei, ha concluso ieri a Brindisi i lavori del 10° Seminario nazionale di pastorale sociale. Nel suo intervento, don Bignami ha ripercorso i temi emersi nelle quattro giornate — dal “sogno di Isaia” di Luigino Bruni alla giustizia riparativa di Claudia Mazzuccato, dalla neurobiologia del conflitto alla nonviolenza come scienza complessa — sottolineando che “la pace è il fine e il punto di avvio: senza questa non esiste vita”. Ha quindi annunciato alcune prossime iniziative dell’Ufficio: la pubblicazione con San Paolo di “Percorsi di pace”, schede pastorali per varie fasce d’età; un incontro per i giovani under 35 già presenti alla Settimana Sociale di Trieste (11-12 aprile); il 22° Seminario nazionale sulla Custodia del Creato (9 maggio, Roma); e un percorso formativo sulla Dottrina sociale della Chiesa per giovani ad Assisi dal 23 al 26 luglio.