Chiese toscane: Arezzo, ieri la biblista Antonella Anghinoni è intervenuta a “Fuori del labirinto 2”

“L’uomo e la donna sono profondamente diversi. Ma Dio ha pensato bene di metterli l’uno di fronte all’altra”: per essere in relazione e camminare insieme verso il giardino dell’Eden. Ne è convinta Antonella Anghinoni, biblista, divulgatrice, “cantastorie di Dio”. Ieri, domenica 1° marzo – invitata dagli Uffici regionali di catechesi e della pastorale giovanile e della famiglia della Conferenza episcopale toscana – Antonella Anghinoni era al Seminario di Arezzo, dove ha incontrato genitori, educatori, consulenti familiari, impegnati in “Fuori del labirinto 2”, percorso di approfondimento sull’educazione all’affettività e alla sessualità. Anghinoni ha parlato loro di “uomo e donna nel sogno di Dio” attingendo dai racconti sapienziali che si trovano in Genesi 1 e Genesi 2. E del Cantico dei Cantici.

Il percorso proseguirà il 9 e il 10 maggio nel seminario di Lucca con Valerio Martinelli, segretario responsabile dell’Osservatorio giuridico legislativo della Conferenza episcopale toscana.

