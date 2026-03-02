Colombia: vescovi in vista delle elezioni parlamentari di domenica prossima e delle successive presidenziali, “Si voti senza corruzione”

I vescovi colombiani, in vista delle elezioni parlamentari di domenica prossima, e delle successive presidenziali di maggio, in una nota firmata dalla presidenza della Conferenza episcopale (Cec). invitano i cittadini a votare “con piena libertà, senza corruzione e in un clima di pace”, esercitando il voto come un dovere e un diritto orientato al bene comune. “Invitiamo a discernere le proposte dei candidati alla luce dei valori umani e cristiani, in modo tale che si promuova e si difenda la vita, la dignità della persona umana, la cura della casa comune, la verità, la giustizia, la libertà e la solidarietà”, si legge nel messaggio. Proseguono i vescovi: “A coloro che aspirano a occupare le alte cariche dei poteri esecutivo e legislativo, esprimiamo gratitudine per il loro desiderio di contribuire al bene della nazione e li invitiamo a coltivare la gentilezza nei dibattiti politici e nei loro interventi nei mezzi di comunicazione, così come a rinunciare alla calunnia e a qualsiasi tipo di strategia sleale. Chiediamo alle istituzioni dello Stato di continuare a incoraggiare tra i cittadini la partecipazione democratica e al Governo nazionale di rafforzare le garanzie affinché le elezioni si svolgano in pace e sicurezza. Conclude la nota: “Auspichiamo che la politica, vissuta come la forma più elevata della carità, si trasformi in un’opportunità, affinché tutti lavoriamo per lo sviluppo umano integrale in vista del bene comune”.