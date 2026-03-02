Colombia: vescovi in vista delle elezioni parlamentari di domenica prossima e delle successive presidenziali, “Si voti senza corruzione”

I vescovi colombiani, in vista delle elezioni parlamentari di domenica prossima, e delle successive presidenziali di maggio, in una nota firmata dalla presidenza della Conferenza episcopale (Cec). invitano i cittadini a votare “con piena libertà, senza corruzione e in un clima di pace”, esercitando il voto come un dovere e un diritto orientato al bene comune. “Invitiamo a discernere le proposte dei candidati alla luce dei valori umani e cristiani, in modo tale che si promuova e si difenda la vita, la dignità della persona umana, la cura della casa comune, la verità, la giustizia, la libertà e la solidarietà”, si legge nel messaggio. Proseguono i vescovi: “A coloro che aspirano a occupare le alte cariche dei poteri esecutivo e legislativo, esprimiamo gratitudine per il loro desiderio di contribuire al bene della nazione e li invitiamo a coltivare la gentilezza nei dibattiti politici e nei loro interventi nei mezzi di comunicazione, così come a rinunciare alla calunnia e a qualsiasi tipo di strategia sleale. Chiediamo alle istituzioni dello Stato di continuare a incoraggiare tra i cittadini la partecipazione democratica e al Governo nazionale di rafforzare le garanzie affinché le elezioni si svolgano in pace e sicurezza. Conclude la nota: “Auspichiamo che la politica, vissuta come la forma più elevata della carità, si trasformi in un’opportunità, affinché tutti lavoriamo per lo sviluppo umano integrale in vista del bene comune”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /