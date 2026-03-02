Banca europea investimenti: al via il Forum annuale. “Europa forte in un mondo in cambiamento”

La quarta edizione del Forum del Gruppo Banca europea degli investimenti (Bei) si apre domani a Lussemburgo (3-5 marzo). Responsabili politici, dirigenti aziendali ed esperti si confronteranno sulle “azioni volte a rafforzare la competitività e la sicurezza dell’Europa e a costruire partnership vantaggiose per tutti per un mondo più sicuro e prospero, dalla salute globale all’energia e al commercio”, spiegano gli organizzatori. Aprirà i lavori la presidente del Gruppo Bei Nadia Calviño. Interverranno il commissario per l’economia Valdis Dombrovskis, la vicepresidente esecutiva Teresa Ribera, il presidente della Banca africana di sviluppo Sidi Ould Tah e l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea Sławosz Uznański-Wiśniewski. Domani sarà anche presentato il rapporto sugli investimenti del Gruppo Bei 2026, con approfondimenti sulle tendenze di investimento basati sull’indagine annuale su circa 13.000 aziende del Gruppo Bei. Il giorno successivo parlerà al Forum il presidente del Consiglio europeo António Costa, il presidente dell’Eurogruppo Kyriakos Pierrakakis, e l’amministratore delegato di Mistral AI, Arthur Mensch. E nei forum si approfondiranno i temi dell’innovazione, finanza digitale, criptovalute e Unione del risparmio e degli investimenti. In agenda molti altri temi tra cui la costruzione di un nuovo ordine globale, la promozione dell’equità sanitaria globale, il finanziamento per lo sviluppo, il sostegno all’Ucraina. Il Forum sarà trasmesso interamente in diretta streaming sul canale YouTube della Bei.

