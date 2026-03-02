Attacco Usa-Israele a Iran: Emergency, “ripristinare colloqui diplomatici”

“Esprimiamo profonda preoccupazione per l’escalation in corso tra Stati Uniti, Israele e Iran. Ancora una volta, la risposta internazionale a una crisi politica si basa sull’uso della forza militare, con conseguenze devastanti per le popolazioni civili. L’ennesimo ricorso alle armi segna un ulteriore passo indietro nell’indebolimento dell’ordine internazionale fondato sul diritto, sulla prevenzione dei conflitti e sulla protezione delle persone più vulnerabili”. Ad affermarlo è Emergency che in una nota ricorda che “le guerre degli ultimi vent’anni – Afghanistan, Iraq, Libia, Siria, Yemen – hanno dimostrato che l’intervento armato e il ‘regime change’ imposto dall’esterno non portano stabilità, democrazia o sicurezza. Producono invece instabilità cronica, radicalizzazione e la proliferazione di gruppi armati non statali. La guerra genera ulteriore guerra, non soluzioni”. In questo scenario, per Emergency, l’Ue, “continua ad avere un ruolo marginale mentre potrebbe assumere una responsabilità politica forte nella promozione della pace, dei diritti umani e del rispetto del diritto internazionale”. “Ribadiamo che la guerra non può essere considerata un mezzo accettabile di gestione delle crisi internazionali. Chiediamo che la comunità internazionale lavori con urgenza per ripristinare i colloqui diplomatici e garantisca un impegno concreto nella protezione dei civili”. “Senza un recupero del primato del diritto e della diplomazia – conclude la nota – l’attuale crisi rischia di trasformarsi in un conflitto mondiale, il cui esito sarebbe del tutto incontrollabile viste le tecnologie a disposizione e il caos globale”.

