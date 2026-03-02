Cinema: Giffoni, a Melzo la quinta tappa di School Experience

(Foto Giffoni Experience)

Il cinema torna a essere un luogo di formazione, confronto e crescita condivisa, grazie a Giffoni Experience. Da oggi al 6 marzo, School Experience farà tappa, per la prima volta, a Melzo per la quinta tappa del suo percorso nazionale, coinvolgendo studenti, docenti e istituzioni in un progetto che mette il linguaggio cinematografico al centro dell’esperienza educativa. L’iniziativa, realizzata nell’ambito del Piano nazionale Cinema e Immagini per la scuola, promossa dal Ministero della Cultura (Mic) e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) si svolge in collaborazione con il Comune di Melzo. Nel corso di tre giornate di proiezioni, School Experience coinvolgerà l’Istituto comprensivo statale Giuseppe Ungaretti, Casa San Giuseppe, l’Enaip di Melzo, l’Ipsia Majorana, il liceo scientifico e linguistico statale “Giordano Bruno”: scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, proponendo un programma calibrato per età e linguaggi, capace di parlare a pubblici diversi senza rinunciare alla qualità artistica e alla profondità dei temi.

Accanto alle proiezioni, la tappa di Melzo rafforza la dimensione formativa del festival itinerante attraverso attività pensate per docenti e studenti, nella convinzione che i nuovi linguaggi possano essere uno strumento didattico trasversale e attuale. Martedì 3 marzo, dalle 17,30 alle 19,30, sarà la volta di “Digital Prof”, un incontro rivolto agli insegnanti per approfondire il rapporto tra educazione, audiovisivo e competenze digitali, offrendo strumenti concreti – come l’utilizzo dell’intelligenza artificiale – per integrare i percorsi scolastici. L’appuntamento si terrà nell’auditorium dell’Ic statale G. Ungaretti.

Ad arricchire l’evento anche “Short Movie Lab”. Il percorso ha preso il via con una fase di formazione online a partire da venerdì 13 febbraio, per poi svilupparsi durante i giorni del festival, permettendo ai ragazzi di sperimentare in prima persona le fasi di ideazione, scrittura e produzione audiovisiva. Il lavoro del laboratorio confluirà nella serata finale di venerdì 6 marzo, durante la quale verrà presentato il cortometraggio realizzato dagli studenti, alla presenza delle istituzioni e dei partner del progetto nella sala Energia del cinema Arcadia.

Con la tappa di Melzo, il festival itinerante conferma la propria vocazione: portare il cinema nei territori come strumento educativo, culturale e sociale, capace di creare comunità e di parlare alle nuove generazioni con un linguaggio che sentono proprio. Un percorso che mette al centro la scuola, ma guarda al futuro, coinvolgendo un’intera comunità che riconosce nel cinema uno dei luoghi privilegiati in cui immaginare e costruire il domani.

School Experience 5 – a cura del responsabile scientifico Antonia Grimaldi e del project manager Marco Cesaro – proseguirà in Basilicata a Montescaglioso (13-17 aprile). La sezione campana prevedrà tappe in Alta Irpinia, Eboli, Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Pagani per poi concludere il percorso a Giffoni Valle Piana (4-8 maggio). L’iniziativa – con ben 120 giorni di attività – coinvolgerà 17.879 studenti, 1.962 docenti e 192 plessi scolastici per un totale di 3.609 scuole di ogni ordine e grado. Alla realizzazione dell’evento partecipano attivamente 32 esperti e 45 organizzatori, confermandosi un festival educativo diffuso capace di unire cinema, scuola e territorio.