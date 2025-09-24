Ucraina: Von der Leyen, “fra gli orrori della guerra scatenata dalla Russia il più profondo è il rapimento dei bambini”

“Di tutti gli orrori scatenati dalla guerra in Russia, nessuno è più profondo del rapimento di bambini. Decine di migliaia di bambini e bambine sono intrappolati in Russia. Non sono statistiche. Ognuno di loro è un bambino”. Lo ha affermato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, intervenendo a New York alla conferenza “Ripristinare l’infanzia e l’umanità – Promuovere la pace in Ucraina attraverso il ritorno dei bambini ucraini”. “Dietro ogni rapimento c’è una famiglia in pena. […] Non ci fermeremo finché i bambini ucraini non saranno a casa. Ma so che anche i bisogni in patria sono enormi. Per questo sono lieta di annunciare oggi che siamo pronti a stanziare circa 200 milioni di euro per la fornitura di pasti scolastici”. Quindi von der Leyen ha sottolineato: “Quando i bambini torneranno, non dovranno solo essere accolti, ma aiutati a guarire, a imparare, a sognare di nuovo un futuro”. È poi passata a parlare della guerra scatenata dalla Russia: la risposta a Putin “richiede la determinazione del mondo intero, per massimizzare la pressione sulla Russia”. Infine: “L’Ue si unisce alla Coalizione internazionale per il ritorno dei bambini ucraini”; bisogna “porre questi bambini al centro dell’agenda mondiale”.

