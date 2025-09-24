Emigrazione italiana: Genova, al via domani ciclo di appuntamenti su “porto di storie” dedicato al fenomeno migratorio ligure

Partirà domani, 25 settembre, il nuovo ciclo di appuntamenti “Genova, porto di storie” che si colloca all’interno del programma cittadino Genova e l’Ottocento, quest’anno dedicato al tema delle mobilità umane e, in particolare, al fenomeno dell’emigrazione italiana.

Organizzato da Biblioteca Berio e Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana dedicherà a questo tema, tra i più rilevanti della storia contemporanea, un ciclo di cinque incontri, che si concluderà con una visita guidata al Museo martedì 21 ottobre. Caratterizzata da una lunga durata, da un’intensità crescente e da un’ampia partecipazione sociale, l’emigrazione italiana si trasformò in un vero e proprio esodo di massa tra la fine dell’Ottocento e il Novecento. Non si trattò – spiegano i promotori – di un fenomeno circoscritto a determinate aree o categorie, ma di un processo che coinvolse quasi 27 milioni di persone tra il 1876 e il 1988. Un fenomeno di tale portata e così vicino storicamente non può che richiedere momenti di riflessione e approfondimento: da qui nasce l’idea di un ciclo di incontri che intende esplorare le diverse dimensioni dell’esperienza migratoria. Al culmine dell’iniziativa si colloca la visita guidata al Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana, che martedì 21 ottobre a partire dalle 17 offrirà al pubblico l’occasione di scoprire il percorso espositivo dedicato all’emigrazione ottocentesca dalla Liguria al mondo. Condotta da Giorgia Barzetti, curatrice del Museo, la visita rappresenta un momento di sintesi e di valorizzazione dell’intero ciclo di incontri, permettendo di tradurre in esperienza diretta i temi affrontati tra documenti, testimonianze e narrazioni di chi lasciava la Liguria per costruire una nuova vita nel mondo.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /