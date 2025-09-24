Consiglio permanente: approvate le nuove nomine per Fuci, Agesci, Meic e altri organismi

(Foto Ilaria Tassini)

Nel corso dei lavori del Consiglio permanente della Cei, svoltosi a Gorizia dal 22 al 24 settembre, i vescovi hanno deliberato diverse nomine in ambito pastorale, associativo ed ecclesiale. Membro della Commissione episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università è stato nominato mons. Giuseppe Schillaci, vescovo di Nicosia. Presidente del Comitato per gli interventi caritativi per lo sviluppo dei popoli sarà mons. Rocco Pennacchio, arcivescovo di Fermo. Per l’ambito assistenziale, è stato designato come assistente ecclesiastico nazionale dell’Opera assistenza malati impediti (Oami) mons. Mario Meini, vescovo emerito di Fiesole. Per la pastorale dei cattolici filippini in Italia è stato nominato don Gregory Ramon Dacer Gaston, rettore del Pontificio Collegio Filippino a Roma. Nell’ambito dello scautismo, don Luca Guzzo e don Flavio Schiavon, entrambi di Treviso, saranno rispettivamente assistente nazionale della Branca Lupetti e della Branca Guide dell’Associazione italiana guide e scouts d’Europa cattolici (Fse). Don Sergio Frausin (Trieste) è stato nominato assistente ecclesiastico nazionale per la formazione capi dell’Agesci. Don Michele Martinelli (Cremona) sarà il nuovo assistente ecclesiastico nazionale della Federazione universitaria cattolica italiana (Fuci). Fr. Maurizio Pietro Faggioni, della Provincia toscana di San Francesco Stimmatizzato, è stato scelto come assistente ecclesiastico nazionale del Movimento ecclesiale di impegno culturale (Meic). Don Michele Arcangelo Leone (Matera-Irsina) è stato nominato consigliere spirituale del Rinnovamento nello Spirito Santo.