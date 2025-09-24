Emigrazione italiana: Roma, una mostra sulla presenza dei missionari e missionarie accanto ai connazionali residenti all’estero

“Come ponti sul mondo. Scelte di vita, racconti di missione”. Questo il tema di una mostra immersiva sull’emigrazione italiana nel mondo e il ruolo della Chiesa. La mostra è promossa per “rendere omaggio ai tanti missionari e alle tante missionarie che, partendo dal nostro Paese, hanno scelto di essere accanto e di accompagnare gli emigranti italiani nel mondo”. Il progetto è stato realizzato dalla Fondazione Museo Nazionale dell’emigrazione italiana (Mei) e dalla Fondazione Migrantes, in occasione del Giubileo dei migranti e del mondo missionario (4 e 5 ottobre 2025), per “ripercorrere la storia e dare voce anche all’attualità delle Missioni cattoliche italiane, volgendo lo sguardo all’intero universo missionario”. La mostra sarà visitabile dal 3 ottobre al 16 novembre – dalle ore 10 alle ore 18 – con ingresso libero presso la Sala della Quadreria nel complesso Santo Spirito in Sassia a Roma e sarà presentata alla stampa il 2 ottobre alle 11.

