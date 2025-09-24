Nuoto paralimpico: azzurri conquistano oro e record nella quarta giornata dei Mondiali di Singapore

La quarta giornata dei Toyota World Para Swimming Championships a Singapore regala all’Italia una pioggia di medaglie e conferma il valore del gruppo azzurro. Con il ct Roberto Bonanni alla guida, il medagliere sale a 30 medaglie (10 ori, 11 argenti, 9 bronzi), con il team azzurro che continua a sorprendere, a meno di metà competizione. Spiccano il record del mondo di Arjola Trimi e il record dei campionati di Simone Barlaam. Carlotta Gilli (Fiamme oro/Rari Nantes Torino) si piazza al terzo posto nei 100 dorso S13, confermando ancora una volta il suo valore, nonostante un intenso recupero nelle fasi finali, chiudendo in 1’07”87. Nei 100 stile libero S8 arriva l’argento per Alberto Amodeo, con un crono di 57”88. L’altra azzurra in evidenza è Xenia Francesca Palazzo (Fiamme azzurre/Verona swimming team), che con 1’06”75 si laurea vicecampionessa del mondo nei 100 stile libero S8. Antonio Fantin domina la finale dei 400 stile libero S6, nuotando un 4’52’’61 che gli vale la medaglia d’oro. Un altro oro arriva grazie ad Arjola Trimi nei 200 stile libero S2, con un tempo di 4’24’’56 che le consente di firmare il World Record. Ancora medaglie di prestigio per Francesco Bettella, bronzo nei 200 stile libero, e una doppietta italiana nei 200 misti SM5, con Monica Boggioni (Fiamme oro) seconda e Giulia Ghiretti (Fiamme oro) terza. Il vero spettacolo arriva da Simone Barlaam, che chiude i 100 stile libero S9 con un crono di 52”70, siglando il record dei campionati e conquistando il secondo oro individuale in questa competizione. Tra gli altri piazzamenti azzurri della quarta giornata di gare: Martina Rabbolini – 200 misti SM11 – 6° posto (3’10’’36); Letizia Milesi – 100 stile libero S8 – 4° posto (1’10”09); Alessia Berra – 100 rana SB12 – 4° posto (1’23”38); Angela Procida – 200 stile libero S2 – 5° posto (5’27″83); Vincenzo Boni – 50 dorso S3 – 6° posto (51”10); Domiziana Mecenate – 50 dorso S3 – 5° posto (59”64); Tommaso Wulzer – 100 stile libero S9 -, 8° posto (56”89).

