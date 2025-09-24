Rinnovamento nello Spirito: don Leone confermato consigliere spirituale. Contaldo (presidente), “vicinanza nella preghiera, affetto fraterno e gratitudine”

(Foto Rinnovamento nello Spirito Santo)

Il Consiglio permanente della Cei, riunitosi a Gorizia dal 22 al 24 settembre per la sessione autunnale, ha nominato consigliere spirituale nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo don Michele Arcangelo Leone, già in carica dal 25 marzo 2021. “Accogliamo con gioia la nomina di don Michele Arcangelo Leone a consigliere spirituale nazionale del RnS”, ha affermato il presidente Giuseppe Contaldo. “Il Signore – ha proseguito – lo guidi e lo sostenga nello svolgimento del suo servizio. Lo Spirito Santo arricchisca don Michele di doni, carismi e grazie necessarie a servizio delle Chiesa e del Rinnovamento. Maria, Madre della Chiesa accompagni e custodisca i suoi passi. Al nostro consigliere esprimiamo la vicinanza nella preghiera, con sentimenti di affetto fraterno e gratitudine”.

Nato il 28 maggio 1957 a Pisticci (Mt), don Leone e il terzo consigliere spirituale nazionale del RnS, dopo mons. Dino Foglio (1998-2006) e don Guido Maria Pietrogrande (2006-2020). Ha conosciuto il RnS nel 1991 nella parrocchia Sant’Antonio a Pisticci, dove e stato parroco, prima di guidare le comunità parrocchiali di S. Agnese e del SS.mo Crocifisso in Matera. Ha ricevuto la Preghiera di effusione dello Spirito nella Pentecoste del 1993. È stato Consigliere Spirituale regionale del RnS in Basilicata, per nomina della Conferenza episcopale della Basilicata ed e stato delegato nazionale del RnS per la liturgia.