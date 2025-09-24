Solidarietà: Ass. Santo Sepolcro Foligno, presentate le attività a sostegno della Terra Santa

(Foto Sir)

Padre Stefano Tondelli, commissario di Terra Santa per l’Umbria e Sardegna, è la nuova guida spirituale dell’Associazione Santo Sepolcro Foligno. A dare la notizia la stessa associazione riunitasi nei giorni scorsi presso il monastero delle Suore Angeline “Laudato Sii”, a Santa Maria degli Angeli, in Assisi. Padre Tondelli, per l’occasione, ha tenuto una conferenza sul “Cantico delle creature”, nella quale ha evidenziato “la celebrazione della creazione divina e la lode a Dio attraverso la fratellanza universale, che include la natura, il perdono, l’accettazione serena della morte come parte del ciclo vitale. San Francesco ha esaltato ogni creatura come dono di Dio, incoraggiando un atteggiamento di gratitudine, rispetto e cura verso il creato, e promuovendo una vita di semplicità, umiltà e fraternità tra gli esseri umani”. All’evento ha portato la sua testimonianza Elie Hajjar, proveniente da Gerusalemme, membro della Custodia di Terra Santa, ribadendo le difficoltà della vita della popolazione della Terra Santa, “molto più dura di quella che conosciamo attraverso la televisione, i giornali e i social”. Durante i lavori sono stati presentati gli eventi più significativi che si svolgeranno nell’ ultimo quadrimestre, al fine di raccogliere offerte per sostenere i vari progetti della Custodia di Terra Santa: 26-27 settembre, pellegrinaggio giubilare a Roma con visita a San Pietro in Vaticano, a Santa Maria Maggiore e all’abbazia di Farfa, con la messa; il 18 ottobre avrà luogo la presentazione, proiezione e riflessione sul docufilm “Corporalmente rinchiuse” realizzato dal regista Bruno Cariello, con la presenza della docente Cristina Montesi dell’Università degli studi di Perugia. Il docufilm trasmette il messaggio francescano, attraverso le Clarisse di Montecastrilli; il 16 novembre in programma il concerto per i bambini di Gerico, a Deruta, presso la chiesa di San Francesco, con la pianista Martina Merola; l’8 dicembre, infine, il Concerto Pro Terra Santa, presso la basilica di San Pietro in Perugia, sostenuto dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli.