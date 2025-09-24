Droga: Cnca Toscana, oggi a Firenze la giornata di studio “Ridurre il danno, costruire il cambiamento. Politiche, esperienze, alleanze”

“Ridurre il danno, costruire il cambiamento. Politiche, esperienze, alleanze”: è il titolo della giornata di studio e confronto promossa oggi dal Cnca Toscana, a Firenze, per mettere al centro il valore della riduzione del danno come approccio di salute pubblica, giustizia sociale e coesione territoriale.

L’evento si inserisce nel percorso di mobilitazione promosso dalle reti della società civile volto a costruire una prospettiva culturale, politica e operativa per la gestione del fenomeno droghe in vista della VII Conferenza nazionale dipendenze che si terrà a Roma il 7 e l’8 novembre.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /