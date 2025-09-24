Immigrazione: Als Mcl, domani a Roma la presentazione del progetto “Welcome Hub Roma” per supporto a universitari stranieri

Domani, giovedì 25 settembre 2025, alle ore 12,30, presso la sede del’Als Mcl, in via Luzzatti, 13/a a Roma, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Welcome Hub Roma” sostenuto da DiSCo Lazio (Ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza) e realizzato dal Consorzio umana solidarietà, un’iniziativa di supporto agli studenti universitari stranieri, attraverso l’attivazione di uno sportello informativo e relazionale multifunzionale. L’obiettivo è non solo a offrire orientamento accademico e burocratico, ma anche a promuovere attività culturali, didattiche e ricreative volte a facilitare l’integrazione sociale, l’apprendimento linguistico e lo scambio interculturale, rafforzando così il senso di appartenenza degli studenti internazionali alla comunità cittadina. Intervengono: Enrico Sanchi, Consorzio umana solidarietà, Giancarlo Moretti, presidente di Mcl Roma e Francesco Spizzirri, operatore del progetto.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /