Spiritualità: vescovi calabresi, RnS, e Forum famiglie Calabria, domani il Pellegrinaggio regionale delle famiglie a Paravati

Sabato 13 settembre a Paravati (VV), nella terra della mistica Natuzza Evolo, dalle ore 14, si svolgerà il 18° Pellegrinaggio regionale delle Famiglie per la Famiglia “Non perdere la speranza. Dalle famiglie viene generato il futuro dei popoli”. Da Piazza Nassiriya, dopo l’accoglienza e le testimonianze, si snoderà il pellegrinaggio che arriverà al Santuario Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime. Al termine la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, mons. Attilio Nostro. L’iniziativa è promossa dal Rinnovamento nello Spirito Santo, dall’Ufficio per la Pastorale della Famiglia della Conferenza episcopale calabra e dal Forum Famiglie Calabria. “Un’occasione di comunione, gioia e di grazia – dichiarano gli organizzatori – ma soprattutto di preghiera, unità e testimonianza, per riscoprire il valore profondo della famiglia cristiana, cuore pulsante della Chiesa e della società. La speranza è l’elemento vitale per la famiglia, ciò che la rende fertile non solo biologicamente, anche relazionalmente, spiritualmente, socialmente, imprenditorialmente”.

