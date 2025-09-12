Diocesi: Gorizia, stasera incontro con Marta Kos, commissaria europea per l’Allargamento

Nell’ambito della rassegna “Europa, culture in dialogo. Superare i confini per essere Capitale di una Cultura europea”, promossa dall’arcidiocesi di Gorizia all’interno dell’anno di Go!2025, è in programma per la serata di oggi l’incontro con Marta Kos, commissaria europea per l’Allargamento. Dalle 19.30, presso la Sala dell’ex Consiglio provinciale nell’ex Palazzo della Provincia in corso Italia 55, la diplomatica e politica slovena dialogherà con Igor Devetak, direttore del Primorski dnevnik, e con Paolo Mosanghini, direttore del Messaggero Veneto.

L’appuntamento odierno è promosso da arcidiocesi di Gorizia, Voce Isontina, I Visionari Comunità di Impegno Politico e Città dell’Uomo aps in collaborazione con Zadruga Goriška Mohorjeva, Skgz – Slovenska kulturno-gospodarska zveza/Unione culturale economica slovena, Sso Svet Slovenskih Organizacij/Confederazione organizzazioni slovene, Kulturni Center Lojze Bratuž e Kulturni dom di Gorizia, Istituto di Storia sociale e religiosa e Societât Filologjiche Furlane/Società filologica friulana e Gect Go/Ezts Go.

La rassegna proseguirà poi il 29 settembre con l’incontro con Paolo Gentiloni; il 27 ottobre sarà la volta di Enrico Letta mentre l’8 novembre si concluderà con la presenza del card. Luis Antonio Tagle.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /