Salesiani: Catania festeggia il 28 settembre i 50 anni del Movimento giovanile salesiano nato in Sicilia

“Testimoni della gioia, eredi di una storia” il tema della festa che si terrà a Catania il prossimo 28 settembre in occasione del 50° anniversario dalla nascita del Movimento giovanile salesiano, nato negli anni ’70 proprio in Sicilia e in alcuni paesi dell’America del Sud. “Un’occasione per ritrovarci, in spirito di famiglia, radunati attorno al rettor maggiore, don Fabio Attard e alla madre generale, suor Chiara Cazzuola, per rendere grazie a Dio e testimoniare nella Chiesa e nel mondo di oggi il Vangelo della gioia attraverso il carisma salesiano”, è quanto si legge dalle pagine social ufficiali del Mgs Sicilia. L’evento si snoderà tra il teatro Metropolitan di Catania, la Villa Bellini. Nel pomeriggio è previsto un pellegrinaggio giubilare lungo la via Etnea che culminerà al duomo di Sant’Agata, dove avrà luogo la celebrazione solenne presieduta da don Fabio Attard, XI successore di don Bosco. L’invito è rivolto in particolare a tutti gli adolescenti e giovani delle case salesiane, nonché a tutti gli altri membri della famiglia salesiana di Sicilia.

