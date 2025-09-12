Cultura: Vittorio Veneto, dal 25 settembre la rassegna “Archi di tradizioni epocali” la rassegna tra musica, mostre e convegni

“Archi di tradizioni epocali” il titolo della XIV edizione di “Mistica, musica e medicina”, in programma dal 15 settembre al 19 ottobre a Vittorio Veneto (Tv). Informa il Centro studi Claviere, organizzatore dell’evento che si tratta di “un percorso di ampio respiro su un tema di larghe prospettive che proprio la figura dell’arco intende raffigurare e significare”, simbolo di dialogo autentico, crescita personale e armonia tra tradizioni. Il percorso origina dall’Armenia, cui è dedicata una sezione dal titolo “Voci e immagini dall’Armenia, patrimonio dell’Umanità” che propone nelle stesse date la mostra fotografica “Armenia. Gli scatti di un bellunese” di Adriano Alpago Novello. Previsto poi per giovedì 9 ottobre, alle 21, un’intervento musicale ospitato nella cornice del Palazzo Minucci dal titolo “Tra chiese e campi. Canti sacri e profani della gente armena”, a cura di Edesse Ensemble, direzione Justine Rapaccioli. “Un repertorio musicale di tradizione orale conservatosi grazie al lavoro di trascrizione di musicisti e compositori effettuato qualche decennio prima del tragico genocidio”. Il festival prosegue con le giornate di convegno del 18 e 19 ottobre alla “Casa di spiritualità e cultura san Martino di Tours”, Sala degli Stemmi, con sei relazioni su arte medievale, teologia, medicina e spiritualità. Sabato 18 ottobre, alle 21, in programma un uovo intervento musicale con Pieve di Sant’Andrea di Bigonzo, “Il Canto della Croce”, a cura di InUnum ensemble, voci e strumenti medievali. Come da tradizione, la rassegna poggia sulla sinergia tra Centro studi Claviere, diocesi di Vittorio Veneto, Casa di spiritualità e cultura san Martino di Tours, Città di Vittorio Veneto, Provincia di Treviso, con Issr Veneto Orientale e media partner L’Azione.

