Riviste: in uscita il nuovo numero di “Migranti Press” interamente dedicato alla Giornata mondiale del migrante e del rifugiato del 4 e 5 ottobre

È in uscita il numero 7/8 del 2025 di “Migranti Press”, il periodico della Fondazione Migrantes. Si tratta di un numero speciale, interamente dedicato alla Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2025 (Gmmr), che quest’anno – per volontà di Papa Francesco – si celebra in concomitanza con il Giubileo dei migranti e del mondo missionario , che si terrà il 4-5 ottobre. Parlando di questa Giornata, Leone XIV “evoca una ‘missio migrantium’, – scrive nell’editoriale il direttore della Fondazione Migrantes, mons. Pierpaolo Felicolo – la missione realizzata dai migranti, per la quale devono essere assicurate un’adeguata preparazione e un sostegno continuo frutto di un’efficace cooperazione interecclesiale”. Fellicolo inoltre evidenzia come “il Papa sembra volerci dire che è proprio questa, oggi, la prima forma di testimonianza evangelica di speranza da contemplare, accanto, certamente, a quella delle comunità che li accolgono. Sono migranti e rifugiati i primi missionari della speranza in questo tempo in cui il cielo appare chiuso come lo sono tante frontiere! Una sottolineatura che mi fa vedere meglio che spesso diamo molto – troppo? – più spazio a quello che facciamo e diciamo noi per loro, invece che direttamente alla voce, alla testimonianza e allo sguardo sulla realtà dei migranti e dei rifugiati, anche nelle nostre comunità”.

La rivista presenta due sezioni: nella prima una serie di articoli sulle principali tendenze degli ultimi 25 anni negli ambiti di azione pastorale e di ricerca della Fondazione Migrantes, dall’emigrazione ai rifugiati e richiedenti asilo, a rom-sinti e camminanti, spettacolo viaggiante, affrontando poi il tema nella legislazione e giurisprudenza italiana dello stesso periodo. La seconda parte è dedicata a uno speciale regionale – sempre suddiviso per ambiti – che in quest’anno giubilare si sofferma sul Lazio.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /