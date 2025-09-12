Agricoltura e sviluppo: Parlamento europeo, due delegazioni in visita in Italia

Due visite in Italia di europarlamentari sono in calendario per i prossimi giorni. Una delegazione della commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale incontrerà produttori di riso e mais, allevatori impegnati in pratiche sostenibili e innovative, tra il 15 e il 17 settembre. Produzione sostenibile, uso dell’innovazione e delle nuove tecniche genomiche, vantaggi e sfide dell’intelligenza artificiale in agricoltura sono i temi all’attenzione. In programma visite a un’azienda di produzione di biometano, agli stabilimenti del Parmigiano Reggiano e della Mutti, e incontri con rappresentanti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, a Parma, e della Regione Lombardia. La delegazione incontrerà i giornalisti alla fine della visita (17 settembre alle ore 13.30 a Milano, presso Palazzo Lombardia). Quasi contemporaneamente, dal 16 al 18 settembre, la commissione speciale sulla crisi abitativa visiterà Milano e Palermo per valutare disponibilità e accessibilità degli alloggi, gli approcci locali e regionali alla crisi abitativa e soluzioni utili a livello europeo. Anche in questo caso sono previsti incontri con autorità comunali e regionali: a Milano incontreranno il sindaco Giuseppe Sala e l’assessore regionale Paolo Franco, rappresentanti delle università e delle organizzazioni studentesche e della società civile. A Palermo incontreranno il sindaco Roberto Lagalla, il presidente della Regione Renato Schifani e rappresentanti di istituzioni ed organizzazioni locali e regionali. Conferenza stampa finale giovedì 18 settembre alle ore 15:00 al Palazzo dei Normanni di Palermo.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /