Leone XIV: ai partecipanti al Meeting sulla fraternità umana, “dove sei nel commercio delle guerre, tra i migranti rifiutati, tra i poveri colpevolizzati, in una vita iperconnessa dove la solitudine corrode i legami sociali?”

“Fratello, sorella, dove sei?”. Questa la domanda al centro del discorso rivolto dal Papa ai partecipanti al Meeting sulla fraternità umana, ricevuti in udienza. “Dove sei nel commercio delle guerre che distruggono le vite dei giovani costretti a prendere le armi; prendendo di mira civili indifesi, bambini, donne e anziani; devastando città, campagne e interi ecosistemi, lasciando solo macerie e dolore al loro passaggio?”, si è chiesto Leone XIV nella parte del discorso pronunciata in inglese, attualizzando la domanda biblica: “Fratello, sorella, dove sei tra i migranti che sono disprezzati, imprigionati e rifiutati, tra coloro che cercano salvezza e speranza ma trovano muri e indifferenza? Dove sei, fratello, sorella, quando i poveri sono colpevolizzati per la loro povertà, dimenticati e scartati, in un mondo che valorizza il profitto più delle persone? Fratello, sorella, dove sei in una vita iperconnessa dove la solitudine corrode i legami sociali e ci rende estranei anche a noi stessi?”. “La risposta non può essere il silenzio”, il monito del Papa: “Tu sei la risposta, con la tua presenza, il tuo impegno e il tuo coraggio. La risposta sta nello scegliere una differente direzione di vita, crescita e sviluppo”.

