Parlamento Ue: Evento europeo per i giovani a Strasburgo. Nuove generazioni protagoniste per due giorni

Sono attesi a Strasburgo 8.500 giovani tra i 16 e i 30 anni, provenienti da tutta Europa e da diversi angoli del mondo, a Eye2025 (Evento europeo per i giovani), nei giorni 13 e 14 giugno. Nel corso delle due giornate, si terranno dibattiti con eurodeputati e altri decisori dell’Ue, nonché – spiega una nota – con esperti, attivisti e creatori di contenuti. I dibattiti tra eurodeputati e giovani partecipanti “riguarderanno, tra molti altri argomenti, la giustizia climatica, le competenze per il futuro, il prossimo bilancio a lungo termine dell’Unione e la libertà di parola e dei media”. Il programma include anche workshop “su un’ampia gamma di questioni che riguardano i giovani, dalla disinformazione all’alloggio e alla migrazione”. Quiz, visite guidate, performance artistiche, laboratori di narrazione e concerti “sono altre opzioni tra le oltre 450 attività organizzate per la sesta edizione di Eye”. Tutte le sessioni nell’emiciclo saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook di Eye2025 e tramite il Centro multimediale del Parlamento. Maggiori dettagli sul programma, i relatori e le attività sono disponibili sul sito web dell’European Youth Event.

