Giubileo 2025: Arezzo, domani pomeriggio celebrazione per movimenti e aggregazioni laicali

Domani, nella solennità di Pentecoste, la Chiesa di Arezzo-Cortona-Sansepolcro celebrerà il Giubileo diocesano dei movimenti e delle aggregazioni laicali, in particolare unità con il Giubileo dei movimenti, delle associazioni e delle nuove comunità in svolgimento a Roma. “In un mondo ferito da guerre, solitudini e rancori, il titolo scelto, ‘Il cammino della riconciliazione e della pace’, ci interpella profondamente – si legge in una nota – e ci chiama a diventare costruttori di pace a partire dalle nostre relazioni più vicine: dove il mondo alza muri, il Vangelo apre cammini; dove l’uomo porta rancore, Dio offre perdono. A questo evento giubilare sono particolarmente invitati tutti gli appartenenti ai movimenti ecclesiali, alle associazioni, alle nuove comunità e ai gruppi di preghiera della diocesi”.

Domani, l’appuntamento è fissato per le 15.30 presso la chiesa di San Michele Arcangelo e Sant’Adriano per il saluto del vescovo Andrea Migliavacca. Seguiranno la celebrazione penitenziale comunitaria e il pellegrinaggio verso la cattedrale dove alle 18 l’arcivescovo emerito, mons. Riccardo Fontana, presiederà la celebrazione eucaristica animata dai movimenti e dalle aggregazioni.

