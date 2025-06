Diocesi: Milano, “Il Segno” dà il benvenuto a Leone XIV con un numero doppio. Ricordo di Papa Francesco

In occasione dell’elezione di Papa Leone XIV, “Il Segno”, mensile della diocesi di Milano, raddoppia e offre ai propri lettori un numero speciale, allegato a quello di giugno, interamente dedicato all’elezione del nuovo Pontefice, “per accompagnare l’inizio del suo magistero e per riflettere sull’eredità di Papa Francesco”. Lo speciale, che si apre con un contributo dell’arcivescovo Mario Delpini, è arricchito da articoli e testimonianze di vari osservatori. “Segnaliamo – spiegano dalla redazione – le interviste al cardinale José Tolentino de Mendonça e al gesuita Carlo Casalone, presidente della Fondazione Carlo Maria Martini, che tratteggiano gli elementi di continuità tra i due pontificati a partire dal tema della pace e dall’attenzione per gli ultimi”. Lo speciale permetterà di conoscere meglio Leone XIV, la sua storia e le sfide del suo pontificato: lo storico Guido Formigoni, ad esempio, riflette sul richiamo all’enciclica Rerum Novarum e alle nuove sfide per la dottrina sociale della Chiesa; l’intervista a padre Luciano De Michieli approfondisce i cardini della spiritualità agostiniana, spesso richiamata da Leone XIV nei suoi primi discorsi; il sacerdote Danilo Bessi riflette sul tema della pace; monsignor Gaetano Galbusera racconta gli anni trascorsi in Perù come missionario accanto all’allora vescovo Robert Prevost.

Il ricordo di Papa Francesco, invece, è affidato al sacerdote Angelo Casati, al giornalista ed esperto di politica internazionale Alfredo Somoza, allo scrittore Arnoldo Mosca Mondadori, all’imam Yahya Pallavicini, alle teologhe Cristiana Dobner e Gaia De Vecchi.

Il numero di giugno dedica la storia di copertina al turismo religioso. “In un momento storico segnato da conflitti che rendono impossibile raggiungere la Terra Santa, Il Segno indaga un settore che, in Italia e nel mondo, fa registrare numeri da record e che riguarda viaggiatori diversi: da chi partecipa ai tour organizzati a chi, in totale autonomia, affronta un cammino a piedi. Viaggi mossi non solo dalla devozione, ma dalla volontà di vivere un’esperienza a tutto tondo, per andare alla ricerca di senso e bellezza”. Sul numero di giugno spazio anche agli oratori estivi e all’impegno di migliaia di adolescenti che scelgono di fare gli animatori, formandosi per questo compito grazie ai corsi della Fondazione oratori milanesi.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /