Informazione: Ascoli, il 10 giugno il Meeting dei giornalisti con il card. Zuppi, Tremonti, padre Romanelli e Monzio Compagnoni

Martedì 10 giugno, nella sala della parrocchia Santi Simone e Giuda a Monticelli di Ascoli, si terrà la XI edizione del Meeting nazionale dei giornalisti dal titolo “Disarmare le parole”, organizzato dalle diocesi del Piceno, l’Ordine dei giornalisti delle Marche, l’Ordine degli avvocati e dei commercialisti. La presentazione ieri ad Ascoli, in conferenza stampa. L’apertura del Meeting è prevista alle 9, con saluti istituzionali e una finestra sul Medio Oriente, con un video-collegamento di padre Gabriel Romanelli, parroco di Gaza. Seguiranno tre focus, il primo ispirato al Messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali 2025 “Condividete con mitezza la speranza che sta nei vostri cuori” con Giovanni Tridente (Università della Santa Croce), Antonio Preziosi (direttore Tg2), Alessandra Ferraro (direttrice Rai Isoradio) e Massimiliano Padula (Università Lateranense). Il secondo panel vedrà dialogare sul tema “comunicare il bene”, Giulio Tremonti (già ministro dell’Economia e delle finanze e oggi parlamentare) e Massimo Monzio Compagnoni (responsabile del Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa). Un dibattito di attualità anche alla luce della recente scelta del Governo di modificare le finalità e le modalità di attribuzione dell’8 per mille di pertinenza dello Stato. Alle 12, infine, un focus sulla realtà carceraria e sulla giustizia riparativa cui parteciperanno l’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, card. Matteo Zuppi, il vescovo di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, mons. Gianpiero Palmieri, e la direttrice del carcere ascolano, Daniela Valentini. Nel corso del panel il card. Zuppi riferirà della sua visita, effettuata nella stessa mattinata, alla casa circondariale di Marino del Tronto. “Le aperture delle Porte della Speranza vogliono segnalare luoghi dove far germogliare nuove prospettive” – ha spiegato mons. Palmieri. “Il carcere è un luogo dove c’è bisogno urgente di speranza e giustizia”. “Siamo in un momento delicato e difficile – ha dichiarato la direttrice Valentini –. Il sovraffollamento, la mancanza di personale specializzato e le problematiche psichiatriche richiedono attenzione e supporto. La presenza del cardinale Zuppi e del vescovo Palmieri è per noi un segnale concreto di speranza”.

