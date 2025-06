Diocesi: Andria, in serata al santuario Madonna del Sabato di Minervino Murge veglia di Pentecoste presieduta da mons. Mansi

“Chiesa dello Spirito, profezia di speranza”. Questo il tema della veglia di Pentecoste che questa sera il vescovo di Andria, mons. Luigi Mansi, presiederà al santuario giubilare Madonna del Sabato di Minervino Murge. La celebrazione avrà inizio alle 20 e sarà trasmessa in diretta su Tele Dehon. “Quest’anno – sottolineano dalla diocesi – la veglia assume un significato particolare: accogliendo l’invito della Conferenza episcopale italiana, ci uniremo in preghiera con tutte le Chiese d’Italia per invocare il dono della pace in un tempo in cui il mondo intero è attraversato da gravi conflitti, violenze e sofferenze”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /