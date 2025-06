Leone XIV: Veglia di Pentecoste, “la vita cristiana è un vivere insieme, il contrario è mortale”

La vita cristiana, e la storia, è un “vivere insieme, spesso pieno di dissidi, ma pur sempre un vivere insieme”: “il contrario è mortale”. È il monito del Papa, nell’omelia della Veglia di Pentecoste, presieduta questa sera in piazza San Pietro per il Giubileo dei movimenti, delle associazioni e delle nuove comunità. “Dio ha creato il mondo perché noi fossimo insieme”, ha spiegato Leone XIV, che durante l’omelia ha fatto risuonare più volte il termine “sinodalità”, “il nome ecclesiale di questa consapevolezza”: “È la via che domanda a ciascuno di riconoscere il proprio debito e il proprio tesoro, sentendosi parte di un intero, fuori dal quale tutto appassisce, anche il più originale dei carismi”. “Tutta la creazione esiste solo nella modalità dell’essere insieme, talvolta pericoloso, ma pur sempre un essere insieme”, ha ribadito il Pontefice sulla scorta della Laudato si’: “E ciò che noi chiamiamo storia prende forma solo nella modalità del riunirsi, del vivere insieme, spesso pieno di dissidi, ma pur sempre un vivere insieme. Il contrario è mortale, ma purtroppo è sotto i nostri occhi, ogni giorno”. “Siano allora le vostre aggregazioni e comunità delle palestre di fraternità e di partecipazione, non solo in quanto luoghi di incontro, ma in quanto luoghi di spiritualità”, il mandato del Papa.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /