Lavoro: Bologna, il 9 giugno l’appuntamento annuale dei “Preti operai” in Italia

“‘Vivrai del lavoro delle tue mani’ (Sal 128,2). Come il lavoro evangelizza la Chiesa”. Si rinnova l’appuntamento annuale dei “Preti operai” in Italia, a Bologna il 9 giugno, presso la sede di ResArt, in via Riva di Reno, 57. Il 3° Seminario nazionale di suore e preti al lavoro prenderà il via alle ore 10.30 con la preghiera iniziale e la lectio, a cura di sr. Chiara Cavazza, direttrice dell’Ufficio diocesano per la vita consacrata. Alle ore 11 il saluto introduttivo del card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, a cui seguiranno gli interventi Paola Sani (Empoli) su “Per una Chiesa evangelizzata dal lavoro. La ricerca e le proposte in Toscana” e di Luigi Consonni (Milano) su “La pastorale ecclesiale di fronte alle aziende in crisi. ‘A partire dalla nostra esperienza, noi diciamo…’”. Dopo il dibattito, alle ore 13.15 le conclusioni saranno affidate don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale sociale e il lavoro della Cei.

