Diocesi: Loreto, ordinazione presbiterale, solennità di Pentecoste e Giubileo delle bande Musicali con mons. Dal Cin

Un fine settimana con diverse iniziative nella diocesi di Loreto. Domani, sabato 7 giugno alle ore 10.30, in Basilica l’Ordinazione Presbiterale di Fratel Marco Castelli appartenente alla Congregazione di Gesù Sacerdote di Loreto (Padri Venturini) mentre alle 21 è prevista la Veglia di Pentecoste presieduta da mons. Fabio Dal Cin, Delegato Pontificio di Loreto, con la presenza dei rappresentanti del Consiglio delle Chiese Cristiane delle Marche (Chiesa Ortodossa del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, Chiesa Ortodossa del Patriarcato di Romania, Chiesa Avventista del Settimo Giorno, Chiesa Battista e Chiesa Valdese-Metodista). “È bello ed evangelico ritrovarci – come dicono gli Atti degli Apostoli – tutti insieme per ricevere lo Spirito di Dio” ha ricordato mons. Dal Cin: “Lui scende su di noi quando siamo insieme! Quest’anno il nostro trovarci insieme si carica di particolare solennità, perché celebriamo il 17° centenario del Concilio di Nicea, il primo Concilio ecumenico, che professò il Simbolo della fede comune a tutti i cristiani”. Domenica 8 giugno alle ore 10 mons. Dal Cin celebrerà la Solennità di Pentecoste e conferirà la Cresima ai ragazzi della Parrocchia della Santa Casa. Nella stessa giornata – su

iniziativa della Delegazione Pontificia, della Regione Marche, del Comune di Loreto, di Anbima Aps regionale in collaborazione con Loreto Multiservizi, Fondazione Opere Laiche, Avis Loreto e Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto – si svolgerà il Giubileo delle Bande musicali delle Marche che conterà sulla partecipazione di oltre trenta bande e circa ottocento persone. L’evento si aprirà alle ore 10 con la sfilata lungo le vie cittadine per giungere alle ore 11 su Piazza della Madonna. Alle 11.15 inizierà la Celebrazione sul Sagrato e la Santa Messa Solenne. Al termine l’esibizione delle bande sul sagrato della Basilica. “In questo Anno Santo del Giubileo, siamo particolarmente felici di accogliere le bande musicali, portatrici di armonia e gioia, che con i loro strumenti elevano il cuore e l’anima. La musica, in fondo, è una manifestazione dello Spirito: nasce da un’ispirazione, si sviluppa in armonie che superano le singole note, e raggiunge l’ascoltatore in un modo che le parole da sole non sempre riescono a fare. Il Giubileo delle Bande Musicali ci ricorda che la musica è un linguaggio universale. Non ha bisogno di traduzioni, parla direttamente al cuore”, ha detto il presule.

