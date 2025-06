Il Ponte d’Oro: sulla rivista per ragazzi “L’Africa crea e si diverte” e la Giornata mondiale dei profughi

Il numero di giugno della rivista per ragazzi “Il Ponte d’Oro” edita dalla Fondazione Missio (www.missioitalia.it) offre ai giovani lettori spunti per divertirsi con l’Africa, tra giochi-opere d’arte, ritmi musicali, maschere fantasiose, tessuti decorati a mano. “Un modo per scoprire che il continente africano può insegnare anche a diventare giocattolaio, musicista, pittore e tanto altro”, spiegano dalla redazione. “Come? Dedicando qualche pomeriggio estivo a costruire una maschera di cartapesta, imparando l’arte del batik, oppure costruendo strumenti musicali con materiali riciclati”. Il tutto è contenuto nel dossier dal titolo “L’Africa crea e si diverte” che è anche il titolo di copertina. Di Africa si parla anche nella rubrica “Viaggio in… Burundi”, nazione che può essere definita il “Paese dei bambini”. Ce ne sono moltissimi e spuntano da ogni dove, segno di un Paese destinato a crescere nel prossimo futuro. “Villaggi e città sono affollati: oltre 11 milioni di persone vivono in un territorio grande come la Lombardia, ma se si escludono le zone di foreste e montagne o quelle dedicate all’agricoltura, la densità di popolazione è molto alta”.

Uno spazio speciale viene dato alla Giornata mondiale dei profughi che, per volere delle Nazioni Unite, si celebra il 20 giugno. Quindi, per la biografia di un santo illustrata a fumetti, è la volta di santa Madre Teresa di Calcutta. La sua vita viene raccontata attraverso la voce di un bambino indiano nato e cresciuto in una famiglia dalit.

