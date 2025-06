Informazione: Ascoli Piceno, il 10 giugno il Meeting nazionale dei giornalisti. “Disarmare le parole” il filo conduttore

Tutto pronto per l’XI edizione del Meeting nazionale dei giornalisti, che si terrà il 10 giugno ad Ascoli Piceno. Sul palco del Meeting si alterneranno numerosi professionisti della comunicazione, che offriranno il loro contributo su temi di grande attualità.

Il filo conduttore sarà il tema “Disarmare le parole”, un invito a riflettere sul potere del linguaggio e sulla responsabilità di chi comunica. “Abbiamo fatto nostro il messaggio di Papa Francesco e ripreso anche da Papa Leone XIV, declinandolo attraverso i valori della mitezza nel bene e della speranza”, spiegano gli organizzatori del Meeting.

Novità di quest’anno è che, a differenza delle edizioni precedenti, il programma sarà concentrato in una sola mattinata. L’incontro si terrà nella Sala della Comunità della parrocchia San Simone e Giuda a Monticelli, frazione di Ascoli Piceno. L’evento si potrà seguire anche in diretta streaming.

Dopo i saluti istituzionale, alle 9,15 si parte con una “Finestra sul Medio Oriente”, con Daniele Rocchi, giornalista del Sir, e padre Gabriel Romanelli, parroco di Gaza (in collegamento). Dalle ore 9.30 alle ore 10.45 la sessione su “Comunicare con Mitezza”. Introduce Raffaele Vitali, dell’Ordine dei giornalisti delle Marche. Si parlerà di “Informazione e formazione nel tempo della cultura digitale” con Antonio Preziosi, direttore del Tg2, Alessandra Ferraro, direttrice di Rai Isoradio, Massimiliano Padula, della Pontificia Università Lateranense. Modera Giovanni Tridente, della Pontificia Università della Santa Croce.

Dalle ore 10.45 alle ore 12, il panel su “Comunicare per il bene”. Introduce Simone Corradini del Centro studi Ordine dei commercialisti. Sul tema “L’economia sociale di mercato e l’esperienza dell’8×1000 alla Chiesa cattolica” intervengono Giulio Tremonti, economista, e Massimo Monzio Compagnoni, responsabile del Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica. Modera Camilla Ferranti, conduttrice di Isoradio. Infine, dalle ore 12 alle ore 13, la sessione “comunicare la Speranza”. Introduce Paolo Travaglini, presidente Ordine degli avvocati. Sul tema “Carcere, tracciare nuovi cammini” intervengono il card. Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, mons. Gianpiero Palmieri, vice presidente della Cei, Daniela Valentini, direttrice della casa circondariale di Ascoli Piceno. Modera Susanna Lemma, vice caporedattore del Tg1. Conduce Chiara Genisio, vice presidente della Fisc.

Per il Meeting sono stati approvati 4 crediti formativi. A questo link è possibile iscriversi direttamente al corso disponibile sulla piattaforma: https://www.formazionegiornalisti.it/giornalisti/corsi/dettaglio/39818bc2-9450-42e8-afdb-dcbc09c83c63.

