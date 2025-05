Settimana sociale: martedì presentazione online del volume della 50ª edizione svoltasi a Trieste

È in programma per martedì 27 maggio, dalle 18, un webinar su Facebook e YouTube, dedicato alla presentazione del volume della 50ª Settimana sociale dei cattolici in Italia svoltasi ad inizio luglio 2024 a Trieste. All’incontro interverranno il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, mons. Luigi Renna, vescovo di Catania e presidente del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali, Elena Granata, vicepresidente del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali, e Sebastiano Nerozzi, segretario del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali.

Come viene spiegato in un comunicato, “il volume – con gli interventi di Papa Francesco e del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – raccoglie i molti spunti emersi a Trieste, dando voce all’energia che ha caratterizzato gli incontri che lì si sono svolti. Lavoro e diritti, migrazioni, diritto a una vita libera e dignitosa, ecologia integrale, una nuova economia capace di mettere al centro l’uomo e il Creato sono i principali obiettivi per i quali lavorare, prendendo spunto dalle riflessioni e dalle esperienze condivise a Trieste”.

