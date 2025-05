Santuari: Roma, il 9 giugno a Belmonte incoronazione internazionale della Madonna come “Regina Madre della Chiesa”

È fissata per lunedì 9 giugno, alle 9.30, presso il santuario Matri Ecclesiae di Belmonte (Roma) l’incoronazione internazionale della Madre, Regina e Vincitrice Tre Volte Ammirabile di Schoenstatt come “Regina Madre della Chiesa”. “Nel cuore dell’Anno Santo 2025, il Movimento di Schoenstatt vivrà un momento di grande comunione spirituale”, viene sottolineato in un comunicato della Casa di Procura dell’Istituto secolare dei sacerdoti diocesani di Schoenstatt a Roma, aggiungendo che “pellegrini e delegazioni del Movimento di Schoenstatt da tutto il mondo si riuniranno per questo evento di grazia, segno visibile dell’unità internazionale della Famiglia di Schoenstatt. Ognuna delle delegazioni offrirà una piccola corona simbolica alla Madonna, come espressione della propria adesione spirituale al gesto solenne. Le corone saranno conservate nel Centro internazionale di Schoenstatt a Roma, come memoria viva di unità e fede”.

La corona dell’incoronazione, benedetta da Papa Francesco il 16 ottobre scorso, ha visitato varie comunità in Italia e Germania, unendo spiritualmente la Famiglia di Schoenstatt in preparazione all’evento. “L’incoronazione – viene spiegato – sarà offerta per due intenzioni principali: l’apertura definitiva del Centro internazionale di Schoenstatt a Roma; la realizzazione della Visione della Candelora, affidando alla Madonna la verità sul fondatore, p. Kentenich”.

L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube del santuario e su Schoenstatt Tv.

