Diocesi: Brescia, in serata mons. Tremolada celebrerà una messa per il mandato missionario ai giovani partenti

È in programma per la serata di oggi, presso la chiesa parrocchiale del Beato Luigi Palazzoli a Brescia, la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Pierantonio Tremolada per il mandato missionario ai giovani partenti. “Anche quest’anno – si legge in una nota della diocesi di Brescia – metteremo in movimento la nostra passione per la missione aiutati dalla testimonianza dei giovani che in questo anno pastorale hanno vissuto il cammino di ‘Giovani in missione’ sia nel percorso vissuto con l’Ufficio e sia negli oratori che vivranno un’esperienza in missione. La disponibilità dei giovani alla partenza e alla condivisione di tre settimane estive in realtà missionarie diventa occasione per tutti noi di aprire il cuore al mondo”. Dopo la celebrazione, che avrà inizio alle 18.45 e alla quale parteciperanno tutti i giovani in partenza insieme a coloro che li vogliono accompagnare (famiglie, amici, comunità), si svolgerà presso l’oratorio un momento conviviale con la condivisione della cena.

