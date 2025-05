Legalità: Libera, a Roma flash mob per la campagna “Fame di verità e giustizia”. Nel Lazio 32.931 reati spia, seconda Regione in Italia nel 2024

(Foto Libera Roma e provincia)

Si è svolto in mattinata, in piazza Bologna a Roma, il flash mob di Libera per dare il via a “Fame di verità e giustizia” un viaggio a 30 anni dalla nascita di Libera e della sua rete associativa, che attraverserà il Paese, da Nord a Sud e l’Europa. Una mobilitazione contro le mafie dei potenti e dei colletti bianchi con l’obiettivo di rimettere al centro della vita pubblica l’urgenza nel contrasto a mafiosi e corrotti partendo dai punti dell’agenda civile. “In un Paese dove lo spazio civico si restringe e la partecipazione viene scoraggiata – ha dichiarato Giampiero Cioffredi, coordinatore Libera Lazio –, mafie e corruzione sono diventate un fatto ‘normale’, tollerato. In questi trent’anni Libera ha dimostrato che c’è un’alternativa possibile. Costruendo, di tassello in tassello, un mosaico di impegno e liberazione dalle diverse forme di criminalità, che parte dall’impegno di ciascuno e richiama le istituzioni alle proprie responsabilità. Ci sono situazioni e momenti storici in cui stare immobili è una colpa, mentre muoversi è un obbligo morale e una responsabilità civile. Fame di verità e giustizia è il nostro grido per risvegliare l’impegno di quanti credono in un orizzonte libero da mafie e corruzione. È tempo di rimettere al centro della vita pubblica l’urgenza del contrasto a mafiosi e corrotti. È tempo di scelte chiare e coraggiose: noi vogliamo fare la nostra parte”.

Nell’occasione Libera ha rilanciato alcune proposte: norme più efficaci su confisca e riutilizzo sociale dei beni mafiosi; scrivere il diritto alla verità nella Carta costituzionale; approvare una regolazione stringente delle situazioni di conflitto di interesse; una nuova strategia nazionale sulle aree a forte povertà educativa; approvare una legge quadro del settore del gioco d’azzardo; tutela e sostegno per chi denuncia e rompe con il crimine; politiche inclusive per chi vive in situazioni di marginalità; inserire nell’ordinamento la direttiva sulle querele temerarie.

Libera ha poi denunciato che “c’è un tentativo di smantellare leggi preziose per individuare quei ‘reati spia’ della presenza mafiosa e, a fronte dell’aggravarsi della corruzione, assistiamo a un progressivo allentamento dei freni inibitori sul piano legislativo e dei controlli”. Guardando alla dimensione nazionale, il numero totale di questi reati in Italia è di 322.071, pari a 822 reati al giorno, 34 ogni ora. Il 50,4% dei reati sono concentrati al Nord, il 28,1% al Sud comprese le isole e il 21,4 % al centro. Nel 2024 il dato complessivo dei reati spia nel Lazio è pari a 32.931: il 10% dei reati spia nazionali, classificandosi così al secondo posto dopo Lombardia, precedendo Piemonte, Veneto e Campania. In particolare, sono 1332 le estorsioni, solo 22 i reati di usura, 134 di riciclaggio e impiego di denaro, il picco è sulle truffe e le frodi informatiche (28.673) e sui delitti informatici (2.770). Alla città metropolitana di Roma va il primato dei reati spia in Regione, il 78% del totale (25.763 reati); a seguire la provincia di Latina, con 2.600 reati spia, Frosinone (2.306) Viterbo (1.635) e Rieti (864).

Inoltre, nel 2024, Libera ha censito 53 inchieste su corruzione e concussione; complessivamente sono state 642 persone indagate per reati che vanno dall’estorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, al voto di scambio politico-mafioso, all’abuso di ufficio (successivamente cancellato) e traffico di influenze. Su base regionale, prima in classifica il Lazio con 11 inchieste e 131 persone indagate (20% del totale nazionale), seguita da Campania (10), Lombardia (8), Sicilia (5) e Puglia (4). In queste Regioni – sottolinea Libera – si concentra il 74% delle inchieste a livello nazionale. “Dati che dimostrano come la corruzione è la vera patologia nazionale, e se rinunciamo a combattere quella, le mafie saranno ospiti d’onore dentro qualsiasi palazzo del potere”.