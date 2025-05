Padre Pio: il ricordo della nascita e del battesimo a Pietrelcina

Pietrelcina, il comune che ha dato i natali a Padre Pio, si prepara a festeggiare l’anniversario della nascita e del battesimo del suo concittadino più illustre. Qui, infatti, è nato il 25 maggio 1887 in una piccola stanza, in Vico Storto Valle. Una stanza, con il soffitto di legno, semplice e ben costruita, con al centro il letto matrimoniale dei genitori Grazio Forgione e Giuseppa De Nunzio. Dal 16 maggio scorso la novena nelle prime ore del mattino mentre dal 22 ad oggi il triduo nella chiesa del Convento dei Frati Minori Cappuccini dedicata alla Sacra Famiglia. E domani mattina, alle 11,30, solenne celebrazione eucaristica presieduta da p. Guglielmo Alimonti, coordinatore dei Gruppi di Preghiera per l’Abruzzo e Molise e discepolo di Padre Pio. Nel pomeriggio l’accensione della lampada votiva che arderà tutto l’anno davanti la statua di San Pio, con l’offerta dell’olio da parte del comune di Pago Veiano e alle 18 celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo, mons. mons. Enrico Dal Covolo, già Rettore della Pontificia Università Lateranense seguita dalla processione per le vie cittadine. Lunedì mattina, memoria del Battesimo di Padre Pio, messa alle 6 nella chiesetta di Sant’Anna dove è stato battezzato il piccolo Francesco Forgione , a pochi passi dalla casa natale della famiglia. Nel pomeriggio nella chiesa “Sacra Famiglia”, alle 18.30, Messa presieduta dal Vicario provinciale dei Frati Minori Cappuccini, p. Aldo Broccato, Rettore del Santuario di “Santa Maria delle Grazie e di Padre Pio da Pietrelcina” in San Giovanni Rotondo.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /