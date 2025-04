Saranno ordinati sacerdoti oggi, 26 aprile, don Alessio Tavilla e don Danilo Finocchiaro, giovani salesiani che hanno percorso un cammino vocazionale intenso, profondo e ricco di esperienze educative in diversi oratori della Sicilia e non solo. I due giovani salesiani riceveranno l’ordinazione sacerdotale per l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione dell’arcivescovo di Messina, mons. Giovanni Accolla, nella cattedrale Santa Maria Assunta, a Messina.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /