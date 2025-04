Diocesi: La Spezia, al via dal 29 aprile celebrazioni e iniziative per il 50° anniversario della cattedrale di Cristo Re

Prenderanno il via martedì 29 aprile gli appuntamenti organizzati a La Spezia per il 50° anniversario della cattedrale di Cristo Re. Alle 17.30, presso l’auditorium di Tele Liguria Sud, si terrà la presentazione del libro “La cattedrale di Cristo Re: un progetto di comunità – Cinquanta anni dalla dedicazione”. Con l’autore Alfredo Milazzo, saranno presenti i collaboratori e l’editore. Il giorno seguente, alle 10.30 in cattedrale, verrà inaugurata la mostra “La cattedrale di Cristo Re” allestita dall’Istituto istruzione superiore C.A.T. (Costruzioni, ambiente, territorio) “Vincenzo Cardarelli”. Il 2 maggio, dalle 19, la cattedrale ospiterà la Festa dei giovani con la presenza di don Luigi Maria Epicoco. Nella mattinata del 3 maggio, l’arcivescovo di Genova, mons. Marco Tasca, presiederà alle 10.30 la celebrazione eucaristica per il 50° anniversario della dedicazione della cattedrale; concelebreranno il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti e i vescovi liguri. Infine dal pomeriggio del 9 maggio e nella mattina del 10 maggio l’auditorium di Tele Liguria Sud ospiterà il convegno “1975-2025 La cattedrale di Cristo Re: cinquant’anni di vita comunitaria, un secolo di storia”.

