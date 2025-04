Papa Francesco: card. Bychok (Australia), “se mai c’è stato un Papa che ha incarnato la misericordia di Dio, è stato Francesco”

(Foto Chiesa cattolica ucraina in Australia, Nuova Zelanda e Oceania)

“Se mai c’è stato un Papa che ha proclamato, vissuto e incarnato la misericordia di Dio, è stato Francesco”. Lo ha detto il card. Mykola Bychok, eparca per i cattolici ucraini in Australia, Nuova Zelanda e Oceania, intervenendo ieri a Roma durante una conferenza stampa alla vigilia dei funerali di Papa Francesco. “È con un cuore profondamente commosso che mi trovo qui oggi a Roma, a poche ore dal nostro addio al Santo Padre Papa Francesco”, ha affermato il porporato. “Questo è un momento profondamente sacro per la Chiesa e per il mondo”. Rientrato da un pellegrinaggio in Terra Santa, Bychok ha raccontato: “Quel tempo di preghiera è stato una preparazione spirituale per questo momento di lutto, ma anche di gratitudine”. Ricordando le parole di Papa Francesco, ha detto: “Il nome di Dio è misericordia”. E ha sottolineato: “Era un Papa di misericordia, non solo a parole, ma con i fatti. Si avvicinava ai poveri, agli esclusi, ai feriti. Ci ha insegnato a non giudicare, ma ad accompagnare”. Particolarmente toccante il riferimento all’Ucraina: “Nei nostri momenti più oscuri, non ci ha dimenticati. Ha parlato della nostra sofferenza. Ha pregato per la pace. Ha pianto con noi. Ha fatto appello al mondo affinché non diventasse indifferente”. “Preghiamo ora che il Signore, ricco di misericordia, accolga Papa Francesco nel Suo eterno abbraccio”, ha concluso.