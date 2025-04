Funerali Papa Francesco: bara arrivata in piazza salutata da un applauso, inizia il rito con 5mila concelebranti. Il Vangelo collocato sulla bara

Preannunciata dal suono delle campane a morto, sta per iniziare la messa per i funerali di Papa Francesco, trasmessa in mondovisione, presieduta dal card. Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, con 5mila concelebranti tra cardinali, vescovi, sacerdoti e diaconi. I colori dominanti, sul sagrato, sono il rosso delle porpore cardinalizie, che entrando in processione prendono posto sul lato sinistro – guardando la basilica – insieme ai loro confratelli vescovi, e il nero dell’abbigliamento dei componenti delle quasi 170 delegazioni, provenienti da tutto il mondo e collocati in file distinte sul lato destro. La bara di cipresso di Bergoglio, trasportata dai sediari tra due ali di cardinali, è ora collocata davanti all’altare, al centro del sagrato. Poco prima, in basilica, l’omaggio dei capi di Stato – tra i quali il presidente francese Macron con la moglie Brigitte, i principi William d’Inghilterra e Alberto di Monaco, il re e la regina di Giordania – è avvenuto ai piedi dell’Altare della Confessione, dove le spoglie mortali del pontefice defunto sono rimaste nei tre giorni precedenti, con la bara aperta, per consentire l’atto di venerazione e di omaggio dei fedeli, giunti in 250mila. Appena il feretro di Papa Francesco ha fatto la sua comparsa nella piazza, si è levato un fragoroso applauso dalle centinaia di migliaia di fedeli presenti, con la folla che straripa fino a tutta via della Conciliazione. Sulla bara, come di consueto nei funerali pontifici, è stato collocato il Vangelo aperto.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /