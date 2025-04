Papa Francesco: Istess Terni, “Adesso in onda” in diretta dal Cenacolo San Marco per due puntate sul Pontefice e sul Conclave

Sarà dedicata a Papa Francesco la puntata n. 821 di “Adesso in onda” che oggi pomeriggio, dalle 17.30, verrà trasmessa in diretta dal Cenacolo San Marco di Terni. In “Non se ne fa un altro”, questo il titolo della puntata, verrà ripercorso – si legge in un comunicato – “un pontificato non replicabile, quello di Jorge Mario Bergoglio, rivoluzionario nei contenuti come nel linguaggio, che ha dato una scossa fortissima all’istituzione più antica al mondo, cercando di mettere in pratica il Vangelo e l’esempio di Francesco d’Assisi in modo radicale e senza compromessi”. Ad “Adesso in onda”, diretto da Luca Mannaioli e condotto da Lucrezia Proietti, interverranno la teologa Lilia Sebastiani e il direttore dell’Istituto di Studi teologici e storico-sociali (Istess), Arnaldo Casali, “ma – viene spiegato – potranno partecipare tutti quelli che lo vorranno per portare la propria testimonianza o la propria analisi di questo straordinario pontificato, intervenendo dal vivo al Cenacolo San Marco o commentando la puntata sui profili YouTube e Facebook dell’Istess”.

La prossima settimana il Cenacolo San Marco ospiterà anche un secondo appuntamento con “Adesso in onda”: la puntata 822, intitolata “Conclave”, trasmessa anch’essa dal vivo e racconterà le dinamiche con cui la Chiesa cattolica ha scelto la propria guida attraverso i secoli, da san Pietro a oggi.

Sabato 10 maggio, invece, la giornata dedicata agli 800 anni del Cantico delle Creature (in programma al Cenacolo San Marco dalle 16.30, anch’essa trasmessa in diretta da Istess Media) che vedrà la partecipazione del teologo Domenico Paoletti, dello storico Marco Bartoli, di frate Alessandro Brustenghi e del Conservatorio Briccialdi, potrebbe anche diventare l’occasione per commentare l’elezione del nuovo Papa. Prodotto da Istess Media, “Adesso in onda” viene trasmesso in diretta sui profili Facebook e Youtube dell’Istess.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /