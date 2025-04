Funerali Papa Francesco: mons. Prastaro (Asti) in piazza San Pietro, “visibile tutta la Chiesa cattolica”

“Sono fra alcuni vescovi italiani, della Romania, alcuni francesi, un vescovo scozzese ed altre nazioni. Davanti a me alcuni vescovi asiatici (non so da quale nazione) Alcuni patriarchi hanno già preso posto. C’è già visibile tutta la chiesa cattolica. Ora attendiamo che la bara venga portata fuori dalla basilica”. Così il vescovo di Asti, mons. Marco Prastaro, poco prima che in piazza San Pietro cominciassero i funerali di Papa Francesco. “Tutto il mondo è concentrato in questo momento per l’ultimo saluto al Papa della misericordia, della speranza, delle periferie, degli ultimi, della pace”, si legge in una nota della diocesi di Asti diffusa poco fa.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /