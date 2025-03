Università Cattolica: tra le prime 100 al mondo in tre discipline nel QS Ranking 2025

L’Università Cattolica del Sacro Cuore è tra le prime 100 università al mondo in tre discipline: Classici e Storia Antica, Teologia, Divinità e Studi Religiosi e Infermieristica. Il dato emerge dal QS World University Rankings by Subject 2025, che ogni anno valuta le migliori università nelle singole aree disciplinari. L’ateneo rientra tra i primi 150 anche per studi sulla Comunicazione e sui Media, Legge, Agricoltura e Silvicoltura e Psicologia, raggiungendo un totale di 20 discipline classificate, una in più rispetto all’anno precedente, grazie all’ingresso di Politica e Studi internazionali. L’Università Cattolica guadagna posizioni nelle classifiche generali di area, posizionandosi 184ª in Arti e Scienze umane, 196ª in Scienze della vita e Medicina e 216ª in Scienze sociali e Gestione. Rilevante anche il numero di citazioni per pubblicazione, con ottimi punteggi nelle discipline di Infermieristica, Agricoltura e Silvicoltura, Scienza dei dati e Intelligenza artificiale. L’edizione 2025 del ranking ha analizzato complessivamente 5.200 istituzioni accademiche.

