Diocesi: Alessandria, tre conferenze per celebrare gli 850 anni di fondazione

In occasione degli 850 anni di fondazione della diocesi di Alessandria, istituita nel 1175 da Papa Alessandro III, l’Università delle Tre età di Alessandria e la Camera di Commercio di Alessandria e Asti organizzano tre conferenze pubbliche, aperte a tutta la cittadinanza. Questo – viene sottolineato in un comunicato – nella convinzione che l’anniversario “rappresenta un’occasione per approfondire il legame tra la città e la sua tradizione religiosa, ma anche per riscoprire le radici storiche di un territorio che ha sempre avuto un ruolo di primo piano nella vita culturale del Piemonte”.

Il ciclo di incontri, che si svolgeranno presso la sede della Camera di Commercio sempre con inizio alle 17, prenderà oggi: Roberto Livraghi, con la conferenza “Alle origini di Alessandria, storia e documenti”, fornirà un’analisi approfondita sulla nascita della città e della sua diocesi, attraverso documenti storici e testimonianze che permettono di ricostruire il contesto dell’epoca. Il 26 marzo, invece, saranno Barbara Viscardi e Renato Balduzzi a presentare “Figure e momenti del cattolicesimo alessandrino”, attraverso un viaggio tra le personalità e gli eventi che hanno caratterizzato la storia religiosa e culturale di Alessandria in epoca contemporanea, con un focus sull’impatto che questi hanno avuto sulla comunità locale. Infine, il 9 aprile, toccherà a Luciano Orsini e Stefano Tessaglia illustrare “La cattedrale di Alessandria, la sua storia e i suoi tesori”.

