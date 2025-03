Missioni: Roma, dal 15 marzo gli incontri del ciclo “facciamo pace”

Sarà Marco Massoni, docente alla Luiss Guido Carli nonché membro e Consigliere d’Amministrazione dell’International Centre for Relations & Diplomacy del Regno Unito, il relatore del prossimo incontro di formazione missionaria, dal titolo “Effetti del neocolonialismo sulla pace nelle periferie del mondo”. L’appuntamento è per sabato 15 marzo dalle ore 9.30 nell’Aula della Conciliazione del Palazzo Lateranense e rientra nel percorso “Facciamo pace”, organizzato dal Centro missionario della diocesi di Roma. “Le cosiddette guerre dimenticate che insanguinano le periferie del mondo, come nel caso dell’Africa subsahariana, sono in gran parte legate allo sfruttamento delle commodity (materie prime) presenti nel sottosuolo di questi Paesi”, osserva padre Giulio Albanese, direttore del Centro missionario diocesano: “Le responsabilità ricadono non solo sulle autorità locali, ma soprattutto su potentati stranieri più o meno occulti. Questo significa in sostanza che vi sono popoli vittime sacrificali di un sistema economico iniquo”. Il percorso di formazione missionaria – si legge in una nota – proseguirà il 12 aprile con Maria Grazia Galantino, coordinatrice dell’Area di ricerca di Archivio Disarmo, che affronterà il tema: “Come essere costruttori di pace. L’impegno civile nel contrastare il ricordo alle armi”. Il 17 maggio interverrà invece la giornalista Lucia Bellaspiga, che terrà una relazione su “Guerra e pace nell’informazione giornalistica internazionale”. Le conclusioni il 21 giugno con frate Alberto Parise, che terrà la relazione finale e condurrà i laboratori. Tutti gli incontri si terranno dalle 9 alle 12.30 nell’Aula della Conciliazione del Palazzo Lateranense (piazza San Giovanni in Laterano 6).

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /