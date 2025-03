Italiani nel mondo: mons. Checchinato (Cosenza) visita la Mci di Hasselt e guida adorazione eucaristica per la salute del Papa

Foto Parola di Vita

Un’adorazione eucaristica nella Missione cattolica italiana di Hasselt, in Belgio per la salute del Papa. A presiederla, nei giorni scorsi, l’arcivescovo di Cosenza-Bisignano, mons. Giovanni Checchinato, in visita alla comunità degli emigrati italiani guidati dal sacerdote cosentino Benedetto Veltri. Il momento di preghiera ha coinvolto – informa il settimanale della diocesi di Cosenza-Bisignano, “Parola di Vita” in distribuzione da oggi – tutte le realtà che gravitano intorno alla Mci. Alla celebrazione anche tanti emigrati di diversi Paesi. Durante la visita mons. Checchinato ha incontrato gli italiani presenti nel territorio della Missione Cattolica ed è “rimasto piacevolmente colpito dal legame che gli emigrati conservano con la loro terra natìa, con quei borghi che hanno vissuto da giovani; un cordone che rimane, nonostante la professionalità e le competenze messe al servizio del Paese belga”, scrive il giornale diretto da don Enzo Gabrieli. La visita in Belgio, per mons. Checchinato, è “un’occasione per stringere e consolidare legami di amicizia con le Chiese locali”. Insieme a don Veltri e a don Alessio Secci, mons. Checchinato, ha incontrato anche mons. Jean Pierre Delville, vescovo di Liegi. In Belgio i cittadini con passaporto italiano sono circa 282mila.