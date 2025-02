Solidarietà: Fondazione Caritas Firenze, il 10 febbraio e in primavera ancora iniziative che uniscono enogastronomia, volontariato e attenzione al territorio

Dopo il tradizionale pranzo di Natale e di Capodanno, la Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze promuove altre iniziative legate al mondo del cibo. Durante la manifestazione Pitti Taste – nell’ambito del programma “Fuori di Taste” – il 10 febbraio è prevista la cena di raccolta fondi presso il ristorante Le Torri, che recentemente ha vinto il titolo di “Personaggio toscano dell’anno”. A primavera è prevista anche una cena alle Mensa di via Corelli dove saranno presenti anche alcuni dei più rinomati chef toscani pronti a mettersi in gioco per sostenere la causa e creare un ponte tra la cucina di qualità e la solidarietà. L’obiettivo è duplice: promuovere la conoscenza di una realtà importante come la Fondazione Solidarietà Caritas e consolidare un percorso che unisce enogastronomia, volontariato e attenzione al territorio.

