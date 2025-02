Diocesi: Jesi, il 9 febbraio incontro di preghiera per l’unità dei cristiani 

Domenica 9 febbraio la chiesa della Comunità avventista di Jesi accoglierà la preghiera per l’unità dei cristiani. Si ritroveranno insieme le realtà cristiane presenti a Jesi e in Vallesina: ortodossa, avventista e cattolica. Questo incontro rientra nella Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (dal 18 al 25 gennaio). La diocesi di Jesi propone da tanti anni una giornata dedicata all’ecumenismo, organizzata da don Vittorio Magnanelli fino allo scorso anno ed ora da don Venish, da ottobre 2024 incaricato diocesano per l’ecumenismo. Parteciperanno padre Nicolae Popa, prete ortodosso e primo parroco della Chiesa ortodossa romena di Jesi, il pastore Gionatan Breci della Chiesa cristiana avventista del 7° giorno di Jesi, Ancona e Perugia e l’amministratore apostolico della diocesi di Jesi, mons. Gerardo Rocconi. La celebrazione ecumenica è un segno concreto di unità tra i cristiani, un incontro di fede che supera le divisioni storiche e testimonia il desiderio di comunione. In un mondo segnato da frammentazione e conflitti, questo momento di preghiera assume un valore profetico, invitando tutti i credenti a riconoscere Cristo come centro della loro vita. Un momento caratterizzato dall’ascolto della Parola di Dio, momenti di riflessione e di preghiera comune. Le Scritture selezionate richiamano il tema della fede in Cristo come via di salvezza e risurrezione, evidenziando la speranza cristiana nella vita eterna e il riconoscimento di Gesù come Signore e Salvatore. Questi passi sottolineano il cammino di fede comune nonostante le differenze dottrinali.

